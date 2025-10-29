«Будут провоцировать ради победы». Легендарный Гецко рассказал, чего Динамо и Шахтеру надо избегать в дерби в Кубке Украины

Обе команды проиграли свои последние еврокубковые поединки, но в чемпионате разгромили соперников со счетом 4:0 (киевляне — Кривбасс, дончане — Кудривку). Поэтому к очному противостоянию соперники подходят в хорошем настроении.

Интересно, что для Арды Турана это будет первый матч с Динамо, тогда как Александр Шовковский уже в пятый раз встретится с Шахтером в статусе главного тренера столичного клуба — пока он не одержал ни одной победы: одно поражение, три ничьи и проигранная серия пенальти.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легенда сборной Украины Иван Гецко отметил, что обеим командам следует избегать конфликтных ситуаций и сохранять спортивный дух во время игры.

Иван Гецко не определился с фаворитом / Фото: dynamo.kiev.ua

— Какие у вас, Иван Михайлович, ожидания?

Чего же можно ожидать от такой встречи? Во-первых, это дерби. Мы знаем, что на такую игру обе команды настраиваются очень серьезно. Хотя здесь и настраиваться особо не нужно — все и так выложатся на сто процентов. Однозначно.

После поражения в Лиге конференций киевляне оправились. В матче против Кривбасса уже была совсем другая картинка игры. Шахтер держит свой уровень. Против Легии команда дала отдохнуть ряду игроков. Поэтому, думаю, что нас ждет очень хорошая игра, которая подарит положительные эмоции. Предпочтение никому не отдаю — 50 на 50.

— Мы привыкли видеть противостояние Динамо и Шахтера в финалах, а тут лишь 1/8. Удивило вас это?

Ну как же, такое не всегда бывает. Всегда знали, что наши два гранда играют в финале, борются за первое место, а тут 1/8. Но это такое — это футбол. Зато никто не будет иметь никаких претензий, что что-то было не так. Все произошло так, как должно быть.

— А это плюс для украинского футбола? Или все же теряем дерби в финале?

То, что теряем дерби в финале, — это, конечно, жаль. Но у нас есть команды, которые тоже могут подарить много сюрпризов — и в чемпионате, и в Кубке. Поэтому я бы не делал из этого проблему. Да, финал Динамо — Шахтер имел бы красивую вывеску, однозначно. Но это футбол, и с этим надо смириться.

— Как думаете, кто победит в этом матче — тот выиграет Кубок?

Это уже не так однозначно, как раньше. Я бы не стал так говорить. Думаю, сейчас у нас есть немало команд, которые ставят перед собой задачу выиграть Кубок Украины. И если победит Шахтер или Динамо, я не уверен, что именно они обязательно получат трофей. У меня есть сомнения на этот счет.

— А в чем могут возникнуть проблемы у обеих команд?

Проблема может быть в настроении. Главное, чтобы ребята не «перегорели», чтобы не было излишней грубости. Игра должна пройти на хорошем, серьезном уровне. Должна быть борьба, но спортивная — без лишних придирок, провокаций или проявлений расизма. Этого не нужно. А провокации, я думаю, все равно будут — и с одной, и с другой стороны. Все будут делать все возможное, чтобы их команда победила.

— На что стоит сделать акцент командам?

Динамо в последней игре выглядело очень хорошо. Шахтер тоже сделал свой задел. Я считал, что Кривбасс должен был дать киевлянам бой, но этого не произошло. Думаю, либо Динамо сейчас в очень хорошей форме, либо Кривбасс, наоборот, в плохой. Шахтер тоже постепенно отходит от поражения от Легии, и считаю, что в этом матче у них все будет хорошо. Поэтому обеим командам стоит сделать акцент на своей игре.

