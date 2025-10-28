Разгром на Лобановского. Как Туран и Ко огорчили Шовковского в Киеве

Слепой жребий свел команды уже на стадии 1/8 финала. Интересно, что в прошлом сезоне киевляне и дончане встречались в финале — тогда подопечные Марино Пушича победили чемпионов в серии пенальти (1:1, 6:5 пен.).

В Динамо с тех пор мало что изменилось, а вот «горняки» подходят к новому классическому уже обновленными. Летом этого года команду возглавил Арда Туран. И если для Александра Шовковского это уже пятое противостояние с донецким клубом, как тренера, то для турка — первая возможность почувствовать дух самого принципиального матча в Украине.

Это первое классическое Арды Турана / Фото: Jakub Wlodek/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

До этого Шовковский и Туран никогда не соревновались между собой на тренерском мостике. Впрочем, во время своих футбольных карьер нынешние наставники самых титулованных украинских клубов успели встретиться на поле.

Арда Туран отыграл за сборную Турции 100 матчей, три из которых — против Украины.

В активе Александра Шовковского 92 поединка за главную команду страны и четыре — против турок. Впрочем, лишь однажды они пересеклись непосредственно на поле.

Это произошло 12 августа 2009 года. Сине-желтые готовились к решающим отборочным матчам на чемпионат мира-2010, а генеральную репетицию подопечные Алексея Михайличенко провели со сборной Турции в Киеве, на стадионе имени Валерия Лобановского.

После того матча сборная Украины получила шквал критики. Михайличенко решил поэкспериментировать с составом, выставив в атаке Гоменюка и Селезнева. Оба не слишком отличались креативом, поэтому после перерыва на поле вышли Милевский и Шевченко.

Изменения произошли и в обороне: вместо Русола и Шевчука появились Чигринский и Ярмаш, а в центре поля Гая и Калиниченко заменили Назаренко и Гусев.

Возможно, именно эти решения тренера стали финальными для главной команды страны в том матче.

С 58-й по 67-ю минуту встречи турки трижды отправили мяч в ворота Александра Шовковского и фактически сняли все вопросы относительно победителя. Арда Туран не забивал сам, но помог отличиться партнеру — после его подачи в штрафную площадку Сервет Четин выиграл верховую борьбу у Чигринского и пробил мимо СаШо.

Этот разгром изрядно встряхнул сборную Украины. Уже в официальных матчах отбора подопечные Алексея Михайличенко дважды разгромили Молдову (5:0, 6:0), сыграли в нулевую ничью с Беларусью и минимально победили Англию (1:0).

Впрочем, попасть на мундиаль сине-желтые так и не смогли — в стыковых матчах они уступили Греции (0:0, 0:1).

Интересно, что после того сокрушительного поражения от Турции Шовковский вернулся в ворота национальной сборной только в 2011 году.

На клубном уровне Шовковский и Туран ни разу не встречались. Александр всю карьеру провел в составе Динамо, а Арда выступал за Галатасарай, Манисаспор, Атлетико Мадрид, Барселону и Истанбул.

