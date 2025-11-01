Бывший тренер Волыни Виталий Кварцяный критически высказался о форварде киевского Динамо Эдуардо Герреро, который принес столичному клубу победу над Шахтером (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

Несмотря на победный гол в важном матче, по мнению Кварцяного, нападающий не соответствует уровню Динамо, сообщает Sport-express.ua.

«Он — не нападающий уровня такой команды, как Динамо. Может, разыграется… Да, забил Шахтеру, но ведь на внутренней арене, не говоря о еврокубках, он не результативен.

Вот на что надо смотреть — на уровень оппонентов, которым он забивает. Ну, взяли его, война, трудно какого качественного нападающего в Украину пригласить, то и что-то сгодится", — сказал Кварцяный.

Ранее сообщалось, что Кварцяный похвалил защитника Динамо Тараса Михавко за игру Кубка Украины с Шахтером. Тренер считает, что 20-летний футболист может скоро дебютировать за сборную Украины и заменить капитана сине-желтых Николая Матвиенко.