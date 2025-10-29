Динамо — Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины — видео

29 октября, 13:27
В среду, 29 октября, гранды украинского футбола встретятся в 1/8 финала Кубка Украины.

Поединок пройдет в Киеве и начнется в 18:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча, а также видео трансляцию поединка Динамо — Шахтер.

По регламенту, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться сразу в серии пенальти.

ДИНАМО — ШАХТЕР — 0:0 (обновляется)

В букмекерских конторах накануне встречи были такие котировки на выход в четвертьфинал: Шахтер — 1.51, Динамо — 2.57.

Напомним, что с нынешнего сезона команды разыгрывают новый трофей Кубка Украины.

Центральной составляющей кубка стала казацкая булава «как символ силы и непобедимости».

«Кошевой атаман Иван Сирко, по легенде, не проиграл ни одной битвы — как и победитель Кубка Украины на своем пути к триумфу. Главный элемент кубка — булава, окруженная 11 копьями, которые символизируют 11 футболистов, которые, объединенные общей идеей, завоевали себе — честь, а Украине — славу», — так презентовали трофей в Украинской ассоциации футбола.

