Бывший игрок сборной Украины дал совет Динамо и Шахтеру перед матчем в КУ

После неудач в Лиге конференций (киевляне уступили Самсунспору — 0:3, а донетчане проиграли Легии — 1:2) обе команды одержали уверенные победы в чемпионате. Подопечные Александра Шовковского разгромили Кривбасс со счетом 4:0, а команда Турана с аналогичным результатом поиздевалась над Кудривкой.

В прошлом сезоне Динамо и Шахтер встретились в финале Кубка, где победителем стали «горняки». На этот раз лишь одна из команд будет иметь шанс дойти до решающего поединка.

Интересно, что легенда львовских Карпат Игорь Худобяк убежден: предстоящий матч не будет слишком результативным, а его судьбу могут решить один-два гола.

Также экс-игрок сборной Украины считает, что важным фактором в этом противостоянии станут стандартные положения, на которых командам стоит сделать акцент.

Игорь Худобяк прогнозирует ничью в основное время / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Ожидаю, что между Динамо и Шахтером будет очень интересная игра в Киеве. Все же это классическое, это противостояние, где не имеет значения, это матч Кубка Украины, 1/8 финала, или поединок чемпионата. Надеюсь, что обе команды порадуют своих болельщиков.

Меня не удивило, что киевляне и дончане попали друг на друга на такой ранней стадии, ведь это слепая жеребьевка — можно было сыграть с любой командой. Поэтому, в общем, это не стало сюрпризом. Считаю, что встреча наших грандов в 1/8 финала — это плюс для украинского футбола, ведь может раскрыться какая-то другая команда. Это мотивация для коллективов низшего уровня. Но, скорее всего, тот, кто пройдет дальше, будет иметь наибольшие шансы выиграть Кубок и выйти в финал.

Игра будет очень сложной для обеих команд, ведь мы знаем, как Динамо и Шахтер всегда настраиваются друг против друга. Думаю, моментов будет немного, но будет очень много борьбы и желания. Один-два эпизода могут решить судьбу этого матча. Скорее всего, тенденция нерезультативных противостояний продолжится — матч не будет зрелищным и с большим количеством голов.

Проблемы могут возникнуть у обеих команд с созданием моментов, ведь они будут играть очень организованно, осторожно, без лишнего риска, с хорошей обороной. Будет трудно создать действительно голевой шанс. Думаю, стоит сделать больший акцент на стандартных положениях — ведь сейчас много голов забиваются именно после стандартов, и это может стать решающим фактором в этой встрече.

Мой прогноз — ничья 1:1, а все решится в серии пенальти", — сказал Худобяк для NV.

Отметим, что матч состоится на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00.

