Бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко считает, что поединок между Динамо и Шахтером в 1/8 финала Кубка Украины не завершится вничью в основное время.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко экс-футболист заявил, что, по его мнению, в матче голкиперы будут доставать мяч из сетки более четырех раз. Интересно, что в последний раз такая результативность случалась летом 2020 года, когда «горняки» одолели киевлян со счетом 3:2 в чемпионской группе УПЛ.

«Я ожидаю результативной игры. Думаю, что будет забито больше четырех мячей. Я бы так хотел. Но шансы у обеих команд — 50 на 50. Это не значит, что я прогнозирую ничью в основное время. Я считаю, что у двух команд будет одинаковый шанс победить. Я не думаю, что будет ничья, а в любом случае кто-то выиграет. А кто из них будет сильнее, уже решит его величество футбол», — сказал Гецко.

Отметим, что матч состоится на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 18:00.

