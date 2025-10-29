Поединок 1/8 финала будет сыгран в среду, 29 октября, в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского.

Начало встречи в 18:00, если не будет воздушной тревоги в Киеве. Мы ведем текстовую онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер.

Также у вас есть возможность бесплатно посмотреть поединок Кубка Украины между динамовцами и горняками.

ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО — ШАХТЕР

Напомним, что по новому регламенту, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться сразу в серии пенальти. То есть, дополнительного времени не будет.

Кстати, накануне поединка Олег Саленко назвал точный счет — 2:1 в пользу Динамо.

Также свой прогноз сделал Игорь Худобяк. «Ничья 1:1, а все решится в серии пенальти», — сказал Худобяк в комментарии для NV.

В букмекерских конторах накануне встречи были такие котировки на выход в четвертьфинал: Шахтер — 1.51, Динамо — 2.57.

Ранее легендарный футболист сравнил составы Динамо и Шахтера перед битвой в Кубке Украины.