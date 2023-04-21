Динамо — Шахтер: онлайн-трансляция главного матча УПЛ
Битва грандов (Фото:ФК Шахтер)
В 22 туре чемпионата Украины по футболу встретятся самые титулованные клубы страны. Динамо принимает Шахтер.
Поединок пройдет 22 апреля в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча Динамо — Шахтер.
Турнирное положение
Перед матчем между командами 12 очков разницы в турнирной таблице. Шахтер уверенно лидирует, а Динамо борется за медали и Лигу чемпионов.
Старые знакомые
За всю историю обе команды провели между собо й 192 официальных матча: 84 победы Динамо, 61 раз выиграл Шахтер и 46 матчей завершились вничью. Разница мячей 255:220 в пользу киевлян.
Что касается поединков чемпионата Украины, то здесь небольшое преимущество у «горняков»: 26 матчей выиграл Шахтер, 25 — Динамо и 18 завершились вничью, разница мячей 85:83 в пользу донецкого клуба.
Последние пять матчей:
16.10.2022. УПЛ. Шахтер — Динамо — 3:1
03.10.2021. УПЛ. Динамо — Шахтер — 0:0
17.04.2021. УПЛ. Шахтер — Динамо — 0:1
08.11.2020. УПЛ. Динамо — Шахтер — 0:3
Кто фаворит
В букмекерских конторах фавориты встречи гости. Коэффициент на победу Шахтера — 2.08, на ничью — 3.85, на победу Динамо — 3.80.
Где смотреть
Прямая трансляция матча Динамо — Шахтер будет на телеканале 2+2.
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