«Не станет фатальной». Уволят ли Шовковского в случае поражения Динамо от Шахтера в Кубке Украины — мнение Худобяка

29 октября, 12:24
Поделиться:
Александр Шовковский (Фото: ФК Динамо Киев)

Александр Шовковский (Фото: ФК Динамо Киев)

Бывший футболист сборной Украины Игорь Худобяк высказался о будущем Александра Шовковского на посту главного тренера киевского Динамо.

Читайте также:
Креатив Ярмоленко и уверенность Ризныка. Легендарный футболист сравнил составы Динамо и Шахтера перед битвой в Кубке Украины

В 1/8 финала Кубка Украины киевляне сыграют против донецкого Шахтера. В прошлом сезоне команды встретились в финале турнира, где победителем стали «горняки». На этот раз лишь один коллектив будет иметь шанс побороться за трофей.

Реклама

Интересно, что Шовковский еще не побеждал Шахтер в статусе главного тренера Динамо: одно поражение, три ничьи и проигранная серия пенальти.

Перед классическим киевляне разгромили Кривбасс (4:0), однако до этого дважды уступили в Лиге конференций, а в чемпионате сыграли в пять ничьих подряд. Такая серия результатов породила в СМИ разговоры о возможной отставке наставника.

Легенда львовских Карпат Игорь Худобяк поделился с журналистом NV Андреем Павлечко своим мнением относительно ситуации вокруг тренера.

«Думаю, что возможное поражение Динамо от Шахтера не станет фатальным для Шовковского. По моему мнению, тренеру точно дадут доработать до зимнего межсезонья», — сказал Худобяк.

Матч Динамо — Шахтер состоится в среду, 29 октября, в 18:00.

Ранее Саленко спрогнозировал точный счет матча Динамо — Шахтер в Кубке Украины.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Кубок Украины Александр Шовковский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies