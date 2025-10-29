В 1/8 финала Кубка Украины киевляне сыграют против донецкого Шахтера. В прошлом сезоне команды встретились в финале турнира, где победителем стали «горняки». На этот раз лишь один коллектив будет иметь шанс побороться за трофей.

Интересно, что Шовковский еще не побеждал Шахтер в статусе главного тренера Динамо: одно поражение, три ничьи и проигранная серия пенальти.

Перед классическим киевляне разгромили Кривбасс (4:0), однако до этого дважды уступили в Лиге конференций, а в чемпионате сыграли в пять ничьих подряд. Такая серия результатов породила в СМИ разговоры о возможной отставке наставника.

Легенда львовских Карпат Игорь Худобяк поделился с журналистом NV Андреем Павлечко своим мнением относительно ситуации вокруг тренера.

«Думаю, что возможное поражение Динамо от Шахтера не станет фатальным для Шовковского. По моему мнению, тренеру точно дадут доработать до зимнего межсезонья», — сказал Худобяк.

Матч Динамо — Шахтер состоится в среду, 29 октября, в 18:00.

