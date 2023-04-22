Динамо — Шахтер: прямая трансляция матча — видео

22 апреля, 14:14
Поделиться:
Украинское дерби (Фото:ФК Шахтер)

Украинское дерби (Фото:ФК Шахтер)

Смотрите бесплатно главный поединок украинского футбола.

В субботу, 22 апреля, будет сыгран матч чемпионата Украины Динамо — Шахтер.

Игра состоится в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского. Начало в 17:00. Наш сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Видео дня

Кроме того, игру можно посмотреть в прямом эфире на клубном канале киевлян.

ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ДИНАМО — ШАХТЕР

https://www.youtube.com/embed/zqmSaoJDUmk

Напомним, что в турнирной таблице между командами 12 очков разницы. Шахтер лидирует, а Динамо идет на четвертом месте.

У букмекеров фаворит матча донецкий клуб. Коэффициент на победу Шахтера — 2.08, на ничью — 3.85, на победу Динамо — 3.80. Вероятность исхода встречи в процентах: успех Шахтера — 48%, ничья — 25%, победа Динамо — 27%.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Шахтер ФК Динамо (Киев) Чемпионат Украины по футболу УПЛ

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X