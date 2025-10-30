«Были никакими»: Сабо раскритиковал игроков Динамо после победы над Шахтером в Кубке Украины

«Доволен-то доволен, но… Первый тайм был полностью за Шахтером. Дончане могли забить даже не один гол, а я насчитал случая зо три. Киевляне были никакими! Однако после перерыва все перевернулось с ног на голову. Динамо полностью захватило инициативу, прессинговало, наконец-то начали играть на скорости, а Шахтер после забитого гола остановился, как-то подсел. Такое впечатление, что начали играть на удержание Горняки.

Даже и не знаю, что произошло в перерыве в раздевалке киевлян, но… Ну, молодцы, действительно молодцы сегодня!

Вот сегодня, повторюсь, динамовцы молодцы, настроились как следует и победили. Все же в соперниках Шахтер был. А как оно будет с командами из Первой или Второй лиги, мы же не знаем. Могут потерять мотивацию и проиграть — как когда-то Шахтер Агробизнесу. Очень хотелось бы, чтобы и в дальнейшем динамовцы так же играли, как сегодня во втором тайме с Шахтером", — цитирует Сабо BLIK.ua.



Кстати, в разговоре с NV британский журналист Эндрю Тодос, который посетил матч, поделился эмоциями от классического, передал атмосферу стадиона и рассказал об эпизоде, когда киевские фаны показывали средние пальцы в сторону болельщиков Шахтера.