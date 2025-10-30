«Были никакими»: Сабо раскритиковал игроков Динамо после победы над Шахтером в Кубке Украины

30 октября, 10:13
Поделиться:
Динамо победило Шахтер в Кубке Украины (Фото: ФК Динамо Киев)

Динамо победило Шахтер в Кубке Украины (Фото: ФК Динамо Киев)

Бывшему тренеру и футболисту Динамо Йожефу Сабо не понравилась игра команды Александра Шовковского в первом тайме матча против Шахтера (2:1) в 1/8 финала Кубка Украины.

«Доволен-то доволен, но… Первый тайм был полностью за Шахтером. Дончане могли забить даже не один гол, а я насчитал случая зо три. Киевляне были никакими! Однако после перерыва все перевернулось с ног на голову. Динамо полностью захватило инициативу, прессинговало, наконец-то начали играть на скорости, а Шахтер после забитого гола остановился, как-то подсел. Такое впечатление, что начали играть на удержание Горняки.

Реклама

Даже и не знаю, что произошло в перерыве в раздевалке киевлян, но… Ну, молодцы, действительно молодцы сегодня!

Вот сегодня, повторюсь, динамовцы молодцы, настроились как следует и победили. Все же в соперниках Шахтер был. А как оно будет с командами из Первой или Второй лиги, мы же не знаем. Могут потерять мотивацию и проиграть — как когда-то Шахтер Агробизнесу. Очень хотелось бы, чтобы и в дальнейшем динамовцы так же играли, как сегодня во втором тайме с Шахтером", — цитирует Сабо BLIK.ua.

https://www.youtube.com/watch?v=4lnic3oPTgM
Читайте также:
«Никогда нельзя так проигрывать». Туран объяснил, почему Шахтер уступил Динамо в Кубке Украины

Кстати, в разговоре с NV британский журналист Эндрю Тодос, который посетил матч, поделился эмоциями от классического, передал атмосферу стадиона и рассказал об эпизоде, когда киевские фаны показывали средние пальцы в сторону болельщиков Шахтера.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   ФК Динамо (Киев) ФК Шахтер Футбол Йожеф Сабо Александр Шовковский Арда Туран Кубок Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies