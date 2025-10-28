Бывший тренер и игрок Динамо Йожеф Сабо сделал прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины между Шахтером и киевским клубом.

Именитый специалист верит в команду Александра Шовковского. В то же время объяснил, почему стоит перенести встречу.

«Жду интересной игры. Если отталкиваться от последних побед в чемпионате, то Динамо и Шахтер понемногу оживают.

Фаворитом считаю Шахтер, потому что дончане имеют лучший состав. Это будет напряженная игра, может дойти и до драк. На месте УАФ я бы вообще перенес этот матч, потому что у обоих клубов довольно непростой календарь.

Будет ничья 1:1 и серия пенальти. Надеюсь, Динамо победит", — цитирует Сабо УФ.

Отметим, что 29 октября в 18:00 в Киеве команда Шовковского сыграет против подопечных Арда Турана.

