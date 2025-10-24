«Близко ли, образно говоря, „дно“?». Экс-футболист сборной Украины спрогнозировал, когда Шовковский может покинуть Динамо

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Сергей Мизин прокомментировал поражение «бело-синих» в матче Лиги конференций против Самсунспора (0:3) и спрогнозировал судьбу главного тренера киевского клуба Александра Шовковского.

По мнению Мизина, будущее Шовковского в Динамо будет зависеть от результатов в трех ближайших матчах, сообщает Sport.ua.

«Однозначно, кризис в Динамо — продолжается. Близко ли, образно говоря, „дно“? Убежден, что определяющими для киевлян будут ближайшие матчи: в воскресенье — с Кривбассом в УПЛ и два с Шахтером — в розыгрыше Кубка Украины и в чемпионате. Только после них можно будет сказать произойдут ли изменения на тренерском мостике и на что могут рассчитывать динамовцы в этом сезоне», — сказал Мизин.

Он добавил, что в матче с Самсунспором переломными стали ошибка в начале матча и промах Караваева, который мог сравнивать счет.

«Гостей выбил из колеи быстро пропущенный гол после грубой ошибки их защитника, а добил промах Александра Караваева, после которого счет мог стать равным. Но для этого опытного футболиста уже стало привычным забивать невероятные голы и ошибаться с позиций, когда это сделать практически невозможно. Печально.

Во втором тайме динамовцы уже смирились с поражением и, сложилось впечатление, уже думали о следующих баталиях на внутренней арене", — подытожил Мизин.

