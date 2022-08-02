Динамо — Штурм. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

2 августа, 23:26
Букмекеры называют Динамо фаворитом матча (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры называют Динамо фаворитом матча (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры сделали прогнозы на первый поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом.

Матч между командами состоится 3 августа в 21:00 по киевскому времени.

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Британская контора William Hill отдает предпочтение Динамо. Его победа соответствует коэффициенту 2,05. Успех Штурма оценивается в 3,60, ничья — в 3,40.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6,00. Чуть менее вероятным они считают победу Динамо 1:0 за 7,50.

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Наиболее вероятный исход в пользу Штурма — победа с результатом 1:0 за 9,50.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Динамо, но чуть меньше коллег верит в его успех — 2,08, еще меньше она оценивает шансы Штурма — 3,65, и более вероятной считает ничью — 3,35.

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

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