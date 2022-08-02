Динамо — Штурм. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов 2 августа, 23:26 Букмекеры называют Динамо фаворитом матча (Фото:ФК Динамо)

Букмекеры сделали прогнозы на первый поединок 3-го тура квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом.



Матч между командами состоится 3 августа в 21:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill отдает предпочтение Динамо. Его победа соответствует коэффициенту 2,05. Успех Штурма оценивается в 3,60, ничья — в 3,40.

Видео дня

Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — ничья 1:1 за 6,00. Чуть менее вероятным они считают победу Динамо 1:0 за 7,50.

Читайте также: Динамо на длительный срок потеряло нападающего

Наиболее вероятный исход в пользу Штурма — победа с результатом 1:0 за 9,50.

Международная контора Parimatch также отдает предпочтение Динамо, но чуть меньше коллег верит в его успех — 2,08, еще меньше она оценивает шансы Штурма — 3,65, и более вероятной считает ничью — 3,35.

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.