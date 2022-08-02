Динамо — Штурм. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

2 августа, 20:16
Динамо принимает Штурм в польской Лодзи (Фото:ФК Динамо)

Динамо принимает Штурм в польской Лодзи (Фото:ФК Динамо)

НВ представляет анонс первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом.

Матч Динамо (Украина) — Штурм (Австрия) состоится 3 августа в 21:00 по киевскому времени в польской Лодзи на Городском стадионе.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.

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Что нужно знать про Динамо перед матчем:

  • заняло 2-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
  • прошло во 2-м раунде квалификации турецкий Фенербахче с общим счетом 2:1;
  • одержало одну победу в пяти последних поединках, включая товарищеские встречи;
  • не сможет рассчитывать на нападающих Владислава Супрягу (травма) и Вербича (ушел в Панатинаикос).

Что нужно знать про Штурм перед матчем:

  • занял 2-е место в австрийской Бундеслиге прошлого сезона, уступив чемпионство Зальцбургу;
  • начинает борьбу в Лиге чемпионов, а в новом сезоне национального первенства идет на третьем месте после двух туров;
  • не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
  • не сыграют защитники Гайргофер и Труммер, полузащитник Китеишвили и нападающий Янчер (травмы).

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Ванат, Буяльский, Цыганков, Беседин

Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Боркович, Морли, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркадия, Гейлунд

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

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