Динамо — Штурм. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Динамо принимает Штурм в польской Лодзи (Фото:ФК Динамо)
НВ представляет анонс первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом.
Матч Динамо (Украина) — Штурм (Австрия) состоится 3 августа в 21:00 по киевскому времени в польской Лодзи на Городском стадионе.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports, с 15-минутной задержкой — телеканал 2+2.
Что нужно знать про Динамо перед матчем:
- заняло 2-е место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения России;
- прошло во 2-м раунде квалификации турецкий Фенербахче с общим счетом 2:1;
- одержало одну победу в пяти последних поединках, включая товарищеские встречи;
- не сможет рассчитывать на нападающих Владислава Супрягу (травма) и Вербича (ушел в Панатинаикос).
Что нужно знать про Штурм перед матчем:
- занял 2-е место в австрийской Бундеслиге прошлого сезона, уступив чемпионство Зальцбургу;
- начинает борьбу в Лиге чемпионов, а в новом сезоне национального первенства идет на третьем месте после двух туров;
- не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи;
- не сыграют защитники Гайргофер и Труммер, полузащитник Китеишвили и нападающий Янчер (травмы).
Ориентировочные составы:
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Ванат, Буяльский, Цыганков, Беседин
Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Боркович, Морли, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркадия, Гейлунд
Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).
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