«Перед матчем были некоторые проблемы». Луческу прокомментировал победу Динамо над Штурмом в Лиге чемпионов

4 августа, 08:49
Луческу выразил сожаление, что Динамо не смогло забить второй мяч (Фото:fcdynamo.com)

Луческу выразил сожаление, что Динамо не смогло забить второй мяч (Фото:fcdynamo.com)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал победу своей команды над австрийским Штурмом со счетом 1:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Слова наставника «бело-синих» приводит официальный сайт столичного клуба.

Так, Луческу сказал, что игра с австрийской командой получилась сложной для Динамо, поскольку соперник очень плотно и хорошо оборонялся.

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«Они находятся в лучшем игровом ритме, уже начали чемпионат, а у нас возникли некоторые проблемы перед поединком, когда Цыганков сообщил, что почувствовал боль, и пришлось его срочно заменить в стартовом составе.

В целом, считаю, мы заслужили этот гол, ведь создали больше моментов. В то время как Штурм имел всего один-два шанса в начале игры", — сказал наставник Динамо.

Также Луческу признал, что соперник лучше начал матч, но его подопечные впоследствии смогли перехватить инициативу, заставив номинальных гостей обороняться.

В то же время румынский тренер выразил сожаление, что киевляне не смогли забить второй мяч, чтобы облегчить себе задачу в ответном поединке.

Сообщалось, что Динамо в случае успеха в противостоянии со Штурмом в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

Редактор: Евгений Нещерет

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Теги:   Футбол Мирча Луческу Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

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