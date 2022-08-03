Луческу — о матче со Штурмом: Будем сражаться ради тех, кто защищает Украину

3 августа, 13:14
Матч Динамо — Штурм начнется в 21:00 (Фото:ФК Динамо)

Матч Динамо — Штурм начнется в 21:00 (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями перед матчем против австрийского Штурма в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Луческу заявил, что игра против Штурма не будет легкой, а преимущество соперника в том, что он уже провел два матча в чемпионате Австрии и вошел соревновательный ритм, сообщает официальный сайт Динамо.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Штурм можно здесь

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Луческу добавил, что уже определился с составом на игру и выразил сожаление, что Динамо не может провести игру в Украине.

«На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов», — сказал Луческу.

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Сообщалось, что Динамо в случае успеха в противостоянии со Штурмом в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Мирча Луческу Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

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