Луческу — о матче со Штурмом: Будем сражаться ради тех, кто защищает Украину 3 августа, 13:14 Матч Динамо — Штурм начнется в 21:00 (Фото:ФК Динамо)

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу поделился ожиданиями перед матчем против австрийского Штурма в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Луческу заявил, что игра против Штурма не будет легкой, а преимущество соперника в том, что он уже провел два матча в чемпионате Австрии и вошел соревновательный ритм, сообщает официальный сайт Динамо.

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Луческу добавил, что уже определился с составом на игру и выразил сожаление, что Динамо не может провести игру в Украине.

«На трибунах будут украинские женщины и дети, а мужчины не имеют права сейчас покидать страну и защищают ее. И мы будем сражаться на поле, чтобы ради них преодолеть квалификацию и играть в Лиге чемпионов», — сказал Луческу.



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Сообщалось, что Динамо в случае успеха в противостоянии со Штурмом в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).



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