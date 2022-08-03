Динамо победило Штурм в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 3 августа, 22:53 Караваев (в центре) принес победу Динамо (Фото:ФК Динамо)

Динамо на формально своем поле в польской Лодзи со счетом 1:0 обыграло австрийский Штурм в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

После спокойного начала игры гости первыми создали острый момент на 20-й минуте, когда удар Хойлунда метров с 13-ти отразил Бущан.

Чуть позже форвард Штурма упустил еще один момент: после прострела с левого фланга он метров с семи пробил над перекладиной.

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За упущенные шансы Динамо наказало соперника на 28-й минуте. Это Караваев попал в угол ворот примерно с 11-метровой отметки после прострела от Дубинчака.

Еще раз хозяева поля упустили возможность забить на 54-й минуте, когда Караваев выкатил мяч под удар Беседину, а тот пробил в соперника метров с 10-ти.

В оставшееся время ближе к взятию ворот было Динамо, но не сумело увеличить свое преимущество в счете — 1:0.

Ответный матч пройдет 9 августа на поле Штурма в австрийском Граце.

Динамо — Штурм 1:0

Гол: Караваев, 28

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).



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