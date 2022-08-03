Динамо — Штурм. Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 3 августа, 01:10 Динамо уже прошел одну стадию квалификации Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

НВ следит за ходом первой игры 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом. Начало поединка — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 3 августа.



Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Ванат, Буяльский, Цыганков, Беседин

Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Боркович, Морли, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркадия, Гейлунд

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Матч состоится в польской Лодзи на Городском стадионе. Прямая трансляция — на телеканале Setanta Sports, с 15-минутной задержкой игру покажет телеканал 2+2.

Динамо заняло 2 место в украинской Премьер-лиги прошлого сезона, который прервался из-за полномасштабного вторжения РФ. Клуб прошел во 2 раунде квалификации турецкий Фенербахче с общим счетом 2:1.

Команда одержала одну победу в пяти последних поединках, включая товарищеские встречи. Коллектив не сможет рассчитывать на нападающих Владислава Супрягу (травма) и Вербича (ушел в Панатинаикос).

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Штурм занял 2 место в австрийской Бундеслиге прошлого сезона, уступив чемпионство Зальцбургу. Клуб начинает борьбу в Лиге чемпионов, а в новом сезоне Бундеслиги идет на третьем месте после двух туров.

Команда не знает поражений 10 поединков кряду во всех турнирах, включая товарищеские встречи. За коллектив не сыграют защитники Гайргофер и Труммер, полузащитник Китеишвили и нападающий Янчер (травмы).

Статистика знает один матч между командами в рамках товарищеской встречи в 2018 году, в которой со счетом 2:0 выиграл Штурм.

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).



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