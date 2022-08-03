Динамо — Штурм. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Динамо и Штурм проводят первый матч в Лодзи (Фото:ФК Динамо)
НВ в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Штурм можно здесь
Начало игры — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 3 августа.
Стартовые составы:
Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Беседин
Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркадия, Гейлунд
Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.
Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).
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