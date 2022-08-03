Динамо — Штурм. Видео онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

3 августа, 20:08
Динамо и Штурм проводят первый матч в Лодзи (Фото:ФК Динамо)

Динамо и Штурм проводят первый матч в Лодзи (Фото:ФК Динамо)

НВ в режиме онлайн публикует ключевые видеомоменты первого поединка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов между Динамо и Штурмом.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо — Штурм можно здесь

Начало игры — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 3 августа.

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Стартовые составы:

Динамо: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Дубинчак, Сидорчук, Шапаренко, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Беседин

Видео дня

Штурм: Зибенгандль, Газибегович, Вютрих, Аффенгрубер, Данте, Гирлендер, Станкович, Прасс, Хорват, Саркадия, Гейлунд

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Видеофрагменты матча будут публиковаться ниже.

Если Динамо пройдет Штурм, в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев)

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