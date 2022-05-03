Динамо озвучило сумму, которую удалось собрать для украинцев за благотворительные матчи 3 мая, 13:25 Цей матеріал також доступний українською Динамо провело пять благотворительных матчей (Фото:Jurica Galoić/Pixsell)

Киевское Динамо благодаря благотворительным мачтам и сопутствующим мероприятиям и аукционам собрало на нужды пострадавших от войны украинцев более 22 миллионов гривен.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

В течение апреля динамовцы сыграли пять товарищеских матчей против Легии (3:1), Галатасарая (3:1), Клужа (0:0), Боруссии Дортмунд (3:2) и Динамо Загреб (2:2).

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Вырученные средства за эти матчи будут направлены на решение самых крупных гуманитарных проблем, вызванных войной РФ в Украине.

В частности средства непосредственно попадут на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на нужды пострадавшим от войны украинцам.

Ранее сообщалось, что футболисты Динамо перед благотворительным матчем с дортмундской Боруссией (3:2) встретились с украинскими беженцами, покинувшими свои дома из-за российского вторжения.



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