Динамо озвучило сумму, которую удалось собрать для украинцев за благотворительные матчи
Динамо провело пять благотворительных матчей (Фото:Jurica Galoić/Pixsell)
Киевское Динамо благодаря благотворительным мачтам и сопутствующим мероприятиям и аукционам собрало на нужды пострадавших от войны украинцев более 22 миллионов гривен.
Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
В течение апреля динамовцы сыграли пять товарищеских матчей против Легии (3:1), Галатасарая (3:1), Клужа (0:0), Боруссии Дортмунд (3:2) и Динамо Загреб (2:2).
Вырученные средства за эти матчи будут направлены на решение самых крупных гуманитарных проблем, вызванных войной РФ в Украине.
В частности средства непосредственно попадут на счета Министерства социальной политики Украины и пойдут на нужды пострадавшим от войны украинцам.
Ранее сообщалось, что футболисты Динамо перед благотворительным матчем с дортмундской Боруссией (3:2) встретились с украинскими беженцами, покинувшими свои дома из-за российского вторжения.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.