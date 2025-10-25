Суркис отреагировал на информацию о том, что Ярмоленко возглавит Динамо вместо Шовковского

Недавно в СМИ появилась информация о том, что ветеран Динамо Андрей Ярмоленко может заменить Александра Шовковского и стать играющим тренером команды. Также сообщалось, что киевляне якобы рассматривают трансфер экс-форварда Шахтера Даниила Сикана, который сейчас выступает за Трабзонспор.

Суркис заявил, что эта информация является абсолютно неправдивой, сообщает Blik.ua.

«Это полный бред, а чушь я не комментирую», — сказал президент Динамо.

Напомним, безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

В последнем поединке бело-синие разгромно уступили Самсунспору (0:3) в Лиге конференций.

В этом сезоне неоднократно сообщалось о конфликте между Шовковским и Ярмоленко. В частности, тренер выгонял игрока с тренировки перед важной игрой в Лиге чемпионов.