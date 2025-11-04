«Тупое стадо не нужно тренеру». Президент Динамо Суркис рассказал о конфликте Шовковского и Ярмоленко

Суркис заверил, что подобные слухи являются надуманными и не имеют никакого основания, а ситуация абсолютно контролируемая.

«Мне могут верить, могут не верить, но я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленко не существует и не было. Были рабочие моменты. Но Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер, как опытный игрок, который играл в топ-чемпионатах. А тренеру может это понравиться, а может — не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке, как после победных матчей, так и после поражений.

Реклама

Журналисты раздули какой-то конфликт, что повлияло и на команду, которая, ведя в счете в каждой игре, пропускала на последних минутах. Но я бы молился на то, чтобы сколько я еще буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как в свое время был Лужный, а сегодня — Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру", — цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Напомним, в начале сезона Шовковский выгонял Ярмоленко с тренировки перед важной игрой в Лиге чемпионов.

Позже Ярмоленко покинул расположение Динамо после матча Лиги конференций — Шовковский назвал это решение Андрея «странным».