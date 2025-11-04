«Тупое стадо не нужно тренеру». Президент Динамо Суркис рассказал о конфликте Шовковского и Ярмоленко

4 ноября, 12:55
Поделиться:
Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)

Александр Шовковский и Андрей Ярмоленко (Фото: ФК Динамо)

Президент Динамо Игорь Суркис высказался относительно конфликта между главным тренером киевлян Александром Шовковским и ветераном команды Андреем Ярмоленко, о котором сообщают в СМИ.

Читайте также:
«Мы знаем, кто за всем этим стоит». Суркис ответил Палкину после судейского скандала в дерби Шахтер — Динамо

Суркис заверил, что подобные слухи являются надуманными и не имеют никакого основания, а ситуация абсолютно контролируемая.

«Мне могут верить, могут не верить, но я хочу подчеркнуть: никакого конфликта между Шовковским и Ярмоленко не существует и не было. Были рабочие моменты. Но Ярмоленко имеет право что-то подсказать как лидер, как опытный игрок, который играл в топ-чемпионатах. А тренеру может это понравиться, а может — не понравиться, но это обычный рабочий, профессиональный процесс. Вы думаете, что с Лобановским не могли так же пообщаться Белькевич, Шевченко или Ребров? Были разговоры даже в раздевалке, как после победных матчей, так и после поражений.

Реклама

Журналисты раздули какой-то конфликт, что повлияло и на команду, которая, ведя в счете в каждой игре, пропускала на последних минутах. Но я бы молился на то, чтобы сколько я еще буду президентом клуба, в команде был такой лидер, как в свое время был Лужный, а сегодня — Ярмоленко. Без таких футболистов невозможно построить команду. Тупое стадо не нужно ни одному тренеру", — цитирует Суркиса пресс-служба Динамо.

Читайте также:
«О золоте УПЛ можно забыть»: Сабо вынес жесткий вердикт Динамо после поражения от Шахтера

Напомним, в начале сезона Шовковский выгонял Ярмоленко с тренировки перед важной игрой в Лиге чемпионов.

Позже Ярмоленко покинул расположение Динамо после матча Лиги конференций — Шовковский назвал это решение Андрея «странным».

Редактор: Орест Дыда

Теги:   ФК Динамо (Киев) Александр Шовковский Андрей Ярмоленко Игорь Суркис Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies