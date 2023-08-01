«Решено». Известно, где киевское Динамо сыграет свой первый домашний матч в еврокубках 1 августа, 13:31 Динамо Киев (Фото:Instagram)

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, на каком стадионе киевляне проведут домашний поединок третьего квалификационного раунда Лиги конференций.

Наставник столичного клуба заявил, что первый еврокубковый матч киевлян в домашних стенах состоится в Румынии.

«Решено. Мы будем играть на Джулешти в Европе», — сказал Луческу для Gazeta Sporturilor.

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Отметим, что Джулешти — стадион бухарестского Рапида, который называется Супербет Арена.

Напомним, что матч пройдет 17 августа. Соперником Динамо будет победитель противостояния Арис — Арарат-Армения. Первая игра между клубами завершилась вничью — 1:1.

Ранее главный тренер киевлян Мирча Луческу назвал главную проблему Динамо Киев.