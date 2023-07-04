Динамо проведет спарринг с финалистом клубного чемпионата мира
Динамовцы начали подготовку к новому сезону (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо перед началом нового сезона сыграет товарищеский матч против саудовского Аль-Хиляля, который является серебряным призером клубного чемпионата мира.
Об этом сообщает пресс-служба Аль-Хиляля в Twitter.
Поединок запланирован на 19 июля. Динамо пока не подтвердило эту информацию.
Также в планах киевского клуба провести спарринги с Динамо Бухарест, Вольфсбергером, Янг Бойзом и Арисом.
Накануне, 3 июля, динамовцы прибыли на предсезонный сбор в Австрию, который завершится 21 июля.
Ранее сообщалось, что испанский форвард Фран Соль перешел из Динамо в кипрский АЕК Ларнака.