Динамо проведет спарринг с финалистом клубного чемпионата мира 4 июля, 10:04 Динамовцы начали подготовку к новому сезону (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо перед началом нового сезона сыграет товарищеский матч против саудовского Аль-Хиляля, который является серебряным призером клубного чемпионата мира.

Об этом сообщает пресс-служба Аль-Хиляля в Twitter.

Поединок запланирован на 19 июля. Динамо пока не подтвердило эту информацию.

Также в планах киевского клуба провести спарринги с Динамо Бухарест, Вольфсбергером, Янг Бойзом и Арисом.

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Накануне, 3 июля, динамовцы прибыли на предсезонный сбор в Австрию, который завершится 21 июля.

Ранее сообщалось, что испанский форвард Фран Соль перешел из Динамо в кипрский АЕК Ларнака.