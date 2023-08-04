Динамо получило соперника в квалификации Лиги конференций

4 августа, 09:32
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Динамо стартует в квалификации Лиги конференций с третьего раунда (Фото:ФК Динамо)

Динамо стартует в квалификации Лиги конференций с третьего раунда (Фото:ФК Динамо)

Соперником киевского Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги конференций будет греческий Арис.


Во втором раунде отбора Лиги конференций Арис по сумме двух матчей победил Арарат-Армению.

Первый поединок в Армении завершился вничью 1:1. В ответном матче в Греции Арис одержал минимальную победу 1:0.

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Первый матч между Арисом и Динамо состоится 10 августа в Салониках, второй — 17 августа на поле украинского клуба.

В прошлом сезоне Арис занял в чемпионате Греции пятое место.

Ранее сообщалось, что свой первый домашний матч в еврокубках Динамо сыграет в Румынии.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций

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