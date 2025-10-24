Украинец опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором высказался после разгромного фиаско.

«Трудно и больно на это смотреть, но надо это принимать» — фраза, в которую не хочется верить…

Действительно больно… Но завтра на стадионе Динамо ничего не изменится.

Просто будет очень громко возле кабинета президента".

Фото: instagram.com/kravets89

Отметим, что Кравец является бывшим советником президента Динамо Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Шахтер на последней минуте проиграл Легии (1:2) во втором туре Лиги конференций.