«Будет громко возле кабинета президента»: экс-советник Суркиса оценил разгромное поражение Динамо в ЛК — фото

24 октября, 06:43
Артем Кравец прокомментировал поражение Динамо от Самсунспора (Фото: instagram.com/kravets89)

Артем Кравец прокомментировал поражение "бело-синих" от Самсунспора (0:3) в Лиге конференций.

Артем Кравец прокомментировал поражение "бело-синих" от Самсунспора (0:3) в Лиге конференций.

Украинец опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором высказался после разгромного фиаско.

«Трудно и больно на это смотреть, но надо это принимать» — фраза, в которую не хочется верить…

Действительно больно… Но завтра на стадионе Динамо ничего не изменится.

Просто будет очень громко возле кабинета президента".

Отметим, что Кравец является бывшим советником президента Динамо Игоря Суркиса по вопросам развития детско-юношеского футбола.

Для Динамо это второе поражение подряд в Лиге конференций. В общем безвыигрышная серия киевского клуба во всех турнирах длится уже шесть матчей.

Ранее сообщалось, что Шахтер на последней минуте проиграл Легии (1:2) во втором туре Лиги конференций.

