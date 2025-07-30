«Его банально не было». Украинский тренер назвал футболиста Динамо, который разочаровал его в Лиге чемпионов

Пономаренко вышел на поле сразу после перерыва, но не сумел проявить себя с положительной стороны, считает Федорчук.

«Из тех, кто вышел на поле, меня разочаровал Пономаренко. Несколько раз в его зону выполнялись очень неплохие прострелы, но его в точках, где он должен был находиться, банально не было.

Где-то Пономаренко не до конца чувствовал позицию. Он не запомнился ни в одном из эпизодов. Хотя задатки у него, конечно, очень неплохие. Давно я не видел у нас такого мощного нападающего таранного типа", — цитирует специалиста Украинский футбол.

Добавим, что в прошлом сезоне Пономаренко провел два матча за Динамо в Премьер-лиге и забил один гол.

В третьем квалификационном раунде ЛЧ Динамо сыграет с победителем противостояния Маккаби Тель-Авив (Израиль) -- Пафос (Кипр). Первый матч между этими командами завершился вничью 1:1.

Ранее сообщалось, что Андрей Ярмоленко подтвердил намерение завершить профессиональную карьеру после сезона 2025/26.