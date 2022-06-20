«Мы их уже считаем почти своими». Ассистент Луческу заявил о желании ключевых легионеров вернуться в Динамо
Вербич после начала вторжения перешел в Легию (Фото:ФК Динамо via Facebook)
Ассистент главного тренера киевского Динамо Мирчи Луческу Эмил Карас рассказал, что словенский полузащитник Беньямин Вербич и польский защитник Томаш Кендзера, несмотря на войну, планируют вернуться в украинский клуб.
Карас также рассказал, что хотел бы, чтобы матчи проходили в Украине, однако сейчас об этом сложно говорить, ведь ситуация может быстро измениться, сообщает SportArena.
«Всем хочется играть в Украине, за своих болельщиков, а не мотаться и шататься по Европе. Это трудно.
Возвращение легионеров? Насколько я знаю, Кендзера и Вербич хотят вернуться. Мы их уже считаем почти своими. Но как будет, какие там у них контракты, я не знаю. Но знаю, что они хотят вернуться в команду", - сказал Карас.
После начала полномасштабной войны в Украине Вербич на правах аренды перешел в варшавскую Легию, а Кендзера – в познанский Лех.
Ранее сообщалось, что во втором квалификационном раунде нового сезона Лиги Динамо сыграет с турецким Фенербахче.
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