Один из лидеров Динамо перешел в самый титулованный клуб Польши 15 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською 1 июля Беньямин Вербич вернется в Динамо (Фото:ФК Динамо)

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич продолжит карьеру в варшавской Легии.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Вербич подписал соглашение с польским клубом до 30 июня 2022 года.

Ожидается, что с 1 июля словенский полузащитник возобновит контракт с Динамо и продолжит выступать за киевский клуб.

Ранее ФИФА приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине.

Согласно решению контракты иностранных футболистов и тренеров будут приостановлены до 30 июня 2022 года без каких-либо обязательств с обеих сторон.



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