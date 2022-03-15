Один из лидеров Динамо перешел в самый титулованный клуб Польши
1 июля Беньямин Вербич вернется в Динамо (Фото:ФК Динамо)
Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич продолжит карьеру в варшавской Легии.
Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
Вербич подписал соглашение с польским клубом до 30 июня 2022 года.
Ожидается, что с 1 июля словенский полузащитник возобновит контракт с Динамо и продолжит выступать за киевский клуб.
Ранее ФИФА приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине.
Согласно решению контракты иностранных футболистов и тренеров будут приостановлены до 30 июня 2022 года без каких-либо обязательств с обеих сторон.
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