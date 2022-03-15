Один из лидеров Динамо перешел в самый титулованный клуб Польши

15 марта, 13:56
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1 июля Беньямин Вербич вернется в Динамо (Фото:ФК Динамо)

1 июля Беньямин Вербич вернется в Динамо (Фото:ФК Динамо)

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич продолжит карьеру в варшавской Легии.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Вербич подписал соглашение с польским клубом до 30 июня 2022 года.

Ожидается, что с 1 июля словенский полузащитник возобновит контракт с Динамо и продолжит выступать за киевский клуб.

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Ранее ФИФА приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине.

Согласно решению контракты иностранных футболистов и тренеров будут приостановлены до 30 июня 2022 года без каких-либо обязательств с обеих сторон.

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Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев) ФК Легия Беньямин Вербич

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