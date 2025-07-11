11 июля на летнем тренировочном сборе в Австрии команда Александра Шовковского сыграла вничью с Вест Бромвичем (1:1).

Оба гола забили после перерыва. Сначала представитель Чемпионшипа вышел вперед усилиями Натаниэля Филипса, а затем счет сравнял Владислав Ванат, который вышел на замену.

В конце концов, Динамовцы смогли не проиграть английскому клубу, который за свою историю получал 9 национальных кубков.

Контрольный матч

Динамо — Вест Бромвич — 1:1.

Голы: Ванат, 76 — Филипс, 56.



Ранее на сборах подопечные Александра Шовковского дважды встречались с венгерской Кишвардой: сначала потерпели поражение (0:2), а затем взяли уверенный реванш (3:0). Еще в одной игре Динамо уступило Мидтьюлланду (1:3).

Свой следующий товарищеский матч киевляне проведут 16 июля против хорватского Осиека.

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с победителем пары Жальгирис (Литва) — Хамрун (Мальта). Матчи этой стадии запланированы на 22/23 и 29 июля. В первой игре литовская команда победила 2:0 мальтийцев.

