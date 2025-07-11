Динамо сыграло вничью с титулованным английским клубом — видео

11 июля, 15:24
Поделиться:
Динамо не проиграло Вест Бромвичу (Фото: ФК Динамо)

Динамо не проиграло Вест Бромвичу (Фото: ФК Динамо)

11 июля на летнем тренировочном сборе в Австрии команда Александра Шовковского сыграла вничью с Вест Бромвичем (1:1).

Читайте также:
Шахтер установил клубный рекорд в еврокубках в дебютном матче Арды Турана

Оба гола забили после перерыва. Сначала представитель Чемпионшипа вышел вперед усилиями Натаниэля Филипса, а затем счет сравнял Владислав Ванат, который вышел на замену.

Реклама

В конце концов, Динамовцы смогли не проиграть английскому клубу, который за свою историю получал 9 национальных кубков.

Контрольный матч
Динамо — Вест Бромвич — 1:1.
Голы: Ванат, 76 — Филипс, 56.

https://www.youtube.com/watch?v=RIDQ6IQx984

Ранее на сборах подопечные Александра Шовковского дважды встречались с венгерской Кишвардой: сначала потерпели поражение (0:2), а затем взяли уверенный реванш (3:0). Еще в одной игре Динамо уступило Мидтьюлланду (1:3).

Свой следующий товарищеский матч киевляне проведут 16 июля против хорватского Осиека.

Напомним, во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов Динамо сыграет с победителем пары Жальгирис (Литва) — Хамрун (Мальта). Матчи этой стадии запланированы на 22/23 и 29 июля. В первой игре литовская команда победила 2:0 мальтийцев.

Ранее мы писали, что игрок Шахтера стал отцом в день своего рождения и успеха в Лиге Европы.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   ФК Динамо (Киев) Футбол Товарищеские матчи Англия Чемпионшип

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies