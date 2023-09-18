Динамо — Ворскла: видеотрансляция матча УПЛ 18 сентября, 16:53 Встреча Премьер-лиги (Фото:ФК Динамо)

Команды сыграют в седьмом туре чемпионата Украины по футболу.

Встреча Динамо — Ворскла пройдет 18 сентября в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 17:00.

ДИНАМО — ВОРСКЛА: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

В турнирной таблице динамовцы после трех матчей набрали шесть очков и занимают 11-е место. Полтавчане на седьмой позиции — 5 игр, 9 очков.

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Фото: flashscore.ua

Напомним, что на этой неделе пройдут поединки еврокубков. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер — Порту.