Пролетели мимо ЛЧ и ЛЕ. Динамо впервые в истории сыграет в Лиге конференций 29 мая, 09:29 Динамо стартует в квалификации Лиги конференций (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо по итогам сезона 2022/23 в украинской Премьер-лиге впервые в своей истории сыграет в Лиге конференций — третьем по престижности клубном турнире Европы.

Динамовцы потеряли шанс подняться на третье место УПЛ, которое дает право сыграть в Лиге Европы, после победы Зари (2:0) над Александрией в 29-м туре УПЛ.

Еще раньше киевский клуб упустил шансы на попадание в Лигу чемпионов.

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Динамо завершит сезон в УПЛ на четвертом месте и начнет свои выступления в Лиге конференций с третьего раунда.

Для выхода в групповой этап киевлянам нужно пройти два круга.

Это будет первое участие Динамо в истории клуба в этом еврокубке.

Сообщалось, что финалистами Лиги конференций в этом сезоне стали Фиорентина и Вест Хэм.