Футболисты Динамо вместе с Луческу встретились с украинскими беженцами в Румынии — фото 20 апреля, 20:57 Цей матеріал також доступний українською Дети спели футболистам «Ой у лузі червона калина» (Фото:ФК Динамо)

Футболисты киевского Динамо вместе с главным тренером Мирчей Луческу посетили центр для украинских беженцев в румынском городе Клуж-Напока.

Пообщаться с футболистами пришли более 120 украинцев, среди которых - более полусотни детей, сообщает официальный сайт Динамо.



Маленькие болельщики спели украинскую народную песню «Ой у лузі червона калина», дарили футболистам собственные рисунки и мягкие игрушки.

Видео дня

Фото: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо

Фото: ФК Динамо

Динамовцы подарили руководству школы, которая приняла и обучает украинских детей, клубные футболки с автографами, а всем присутствующим вручили билеты на матч против ЧФР Клуж, игроки которого также прибыли на встречу.

Ранее футболисты киевского Динамо вместе с тренерским штабом посетили одну из больниц, где встретились с ранеными военными ВСУ.

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