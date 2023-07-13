Динамо вырвало драматичную ничью в результативном матче с чемпионом Швейцарии — видео

13 июля, 10:07
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Динамовцы ушли от поражения на последних минутах (Фото:ФК Динамо)

Динамовцы ушли от поражения на последних минутах (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо сыграло вничью 3:3 в товарищеском матче против действующего чемпиона Швейцарии Янг Бойз.

Дубинчак открыл счет уже на 9-й минуте, однако Элиа довольно быстро восстановил паритет. Прошло всего четыре минуты как Бенито снова вывел киевлян вперед, но швейцарцам еще до перерыва снова удалось отыграться.

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Во втором тайме уже Янг Бойз повел в счете, но на последних минутах динамовцам благодаря автоголу все же удалось избежать поражения.

Динамо — Янг Бойз 3:3
Голы: Дубинчак, 9, Бенито, 23, Лустенбергер, 90 (авт) — Элиа, 19, Нсаме, 37 (пен), Лакоми, 65

https://www.youtube.com/watch?v=eMmzogodHGY&ab_channel=%D0%A4%D0%9A%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%C2%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2

Следующий матч Динамо сыграет 16 июля против кипрского Ариса.

В предыдущем поединке Динамо со счетом 9:0 победило словенский Триглав, а Андрей Ярмоленко отметился дублем.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Товарищеские матчи ФК Динамо (Киев)

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