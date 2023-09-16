«Это большая потеря». Ярмоленко с грустью отреагировал на уход из Динамо капитана команды 16 сентября, 12:43 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)

Лидер киевского Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал переход Сергея Сидорчука в бельгийский Вестерло.

По словам Ярмоленко, уход Сидорчука это большая потеря для команды, однако клуб найдет ему замену, сообщает официальный сайт Динамо.

«Это капитан, лидер. Как на футбольном поле, так и вне его. Конечно, для нас огромная потеря. Но незаменимых в футболе не бывает. Есть молодые игроки, которые должны его заменить», — сказал Ярмоленко.

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Полузащитник также отметил заслуги Сидорчука в Динамо и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

«Сергею желаем удачи. Это мой товарищ, друг, я за него рад. Для него это будет новый опыт — посмотреть, как играют в Европе. Он молодец. Думаю, что футбольный клуб Динамо благодарен Сергею, а он — клубу. Играть более 10 лет на таком уровне — это многого стоит», — подытожил Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что бразильский легионер Динамо Сидклей попрощался с киевским клубом.