Возвращение легенды. Ярмоленко присоединился к Динамо на сборах в Австрии — фото
Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)
Нападающий Андрей Ярмоленко, который вернулся в киевское Динамо, прибыл в расположение бело-синих.
Об этом сообщает пресс-служба Динамо.
Накануне, 3 июля, Динамо прибыло в Австрию, где начало подготовку к новому сезону.
К команде присоединился и Ярмоленко, который вернулся в команду после выступлений за рубежом в течение шести лет. Футболист находился в отличном настроении и весело общался с одноклубниками.
На сборах киевский клуб планирует провести товарищеские матчи против Динамо Бухарест, Вольфсбергера, Янг Бойза, Ариса и Аль Хиляля.
Первый спарринг Динамо сыграет 5 июля против бухарестского Динамо. Начало матча запланировано на 15:00.
Ранее президент Динамо Игорь Суркис предложил Ярмоленко должность спортивного директора в киевском клубе после завершения карьеры.