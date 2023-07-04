Возвращение легенды. Ярмоленко присоединился к Динамо на сборах в Австрии — фото 4 июля, 10:55 Андрей Ярмоленко (Фото:ФК Динамо)

Нападающий Андрей Ярмоленко, который вернулся в киевское Динамо, прибыл в расположение бело-синих.

Об этом сообщает пресс-служба Динамо.

Накануне, 3 июля, Динамо прибыло в Австрию, где начало подготовку к новому сезону.

К команде присоединился и Ярмоленко, который вернулся в команду после выступлений за рубежом в течение шести лет. Футболист находился в отличном настроении и весело общался с одноклубниками.

Видео дня

На сборах киевский клуб планирует провести товарищеские матчи против Динамо Бухарест, Вольфсбергера, Янг Бойза, Ариса и Аль Хиляля.

Первый спарринг Динамо сыграет 5 июля против бухарестского Динамо. Начало матча запланировано на 15:00.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис предложил Ярмоленко должность спортивного директора в киевском клубе после завершения карьеры.