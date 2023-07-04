Ярмоленко выбрал неожиданный игровой номер в Динамо

4 июля, 14:20
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Ярмоленко присоединился к Динамо на сборах в Австрии (Фото:ФК Аль-Айн)

Ярмоленко присоединился к Динамо на сборах в Австрии (Фото:ФК Аль-Айн)

Футболисты Динамо определились с игровыми номерами, под которыми они будут выступать в ближайшее время.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

В частности, вернувшийся в клуб Ярмоленко временно будет выступать под 21-м номером.

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Отмечается, что форвард временно будет играть под номером 21, а окончательно он определиться с цифрой на спине ближе к началу сезона.

Видео дня

Сергей Булеца выбрал номер 16, Владимир Бражко — 6, Кристиан Биловар — 40.

Ранее полузащитник Динамо Николай Шапаренко заявил, что готов отдать Ярмоленко десятый номер.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Андрей Ярмоленко ФК Динамо (Киев)

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