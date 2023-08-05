Шокирующий трансфер. Динамо готово подписать форварда Ювентуса 5 августа, 23:20 Марко Пьяца (Фото:instagram.com/markopjacaofficial)

Киевское Динамо рассматривает возможность усиления атаки.

Как сообщает журналист Лоренцо Алутто в Twitter, украинский клуб заинтересован в подписании Марко Пьяцы.

По информации источника, хорватский форвард не входит в планы Массимилиано Аллегри и покинет Ювентус.

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Отмечается, что Динамо может арендовать Пьяцу с правом выкупа. Команды ведут переговоры, однако успехом пока не завершились.

Действующий контракт игрока с Ювентусом истекает летом 2024 года.

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В прошлом сезоне Пьяца выступал за Эмполи, в составе которого провел 17 игр, но не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Луческу назвал главную проблему Динамо Киев.