Шокирующий трансфер. Динамо готово подписать форварда Ювентуса
Марко Пьяца (Фото:instagram.com/markopjacaofficial)
Киевское Динамо рассматривает возможность усиления атаки.
Как сообщает журналист Лоренцо Алутто в Twitter, украинский клуб заинтересован в подписании Марко Пьяцы.
По информации источника, хорватский форвард не входит в планы Массимилиано Аллегри и покинет Ювентус.
Отмечается, что Динамо может арендовать Пьяцу с правом выкупа. Команды ведут переговоры, однако успехом пока не завершились.
Действующий контракт игрока с Ювентусом истекает летом 2024 года.
В прошлом сезоне Пьяца выступал за Эмполи, в составе которого провел 17 игр, но не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Луческу назвал главную проблему Динамо Киев.