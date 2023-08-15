Перехватить у клуба Зинченко. Динамо готово заплатить круглую сумму за бразильского игрока 15 августа, 23:05 Бителло (Фото:REUTERS/Diego Vara)

Киевский клуб рассматривает возможность подписания Бителло из Гремио.

Как сообщает Вolavip, «бело-синие» намерены усилить линию полузащиты, подписав 23-летнего игрока.

По информации источника, Бителло изначально отклонил предложение Динамо, однако может так случится, что у него не будет выбора.

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Дело в том, что Гремио испытывает финансовые проблемы. Если клубы договорятся о цене, то игрок перейдет в стан киевлян. Вероятно, если переход бразильца состоится, то только в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что услугами футболиста интересуется Арсенал, однако лондонцы пока не начинали переговоры.

Бителло отыграл за первую команду Гремио 89 матчей, в которых забил 17 голов и выполнил 7 голевых передач. Действующий контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце 2025 года.

Ранее сообщалось, что Динамо готово подписать форварда Ювентуса.

Напомним, что Суркис выставил огромный ценник на главного таланта Динамо.