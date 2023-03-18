Украинская Премьер-лига. Динамо еще раз проиграло Заре в Киеве, Днепр-1 вернулся на первое место — видео 18 марта, 17:27 Заря оторвалась от Динамо (Фото:ФК Динамо)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошли матчи 18-го тура.



Динамо во второй раз за текущий сезон УПЛ потерпело поражение от Зари, и снова в Киеве — 0:1. Автором единственного гола на 83-й минуте стал Герреро.

Эта победа позволила луганской команде закрепиться на третьей позиции в таблице и увеличить отрыв от четвертого Динамо на четыре очка.

Видео дня

Днепр-1 благодаря голу Пихалёнка на 10-й минуте одолел в гостях Верес и вышел на первое место, опередив Шахтер, который свой матч 18 тура против Руха сыграет 19 марта.

Результаты 18 тура УПЛ:

Динамо — Заря 0:1

Гол: Герреро, 83

Верес — Днепр-1 0:1

Гол: Пихалёнок, 10

Львов — Кривбасс 2:2

Голы: Богунов, 74, Беляев, 87 — Капич, 20 (с пенальти), 79

Ворскла — Металлист 1925 0:0

Металлист — Александрия 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

На прошлой неделе Днепр-1 потерял лидерство в чемпионате после домашнего поражения от Динамо — 0:1.

