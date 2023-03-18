Украинская Премьер-лига. Динамо еще раз проиграло Заре в Киеве, Днепр-1 вернулся на первое место — видео
Заря оторвалась от Динамо (Фото:ФК Динамо)
В украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошли матчи 18-го тура.
Динамо во второй раз за текущий сезон УПЛ потерпело поражение от Зари, и снова в Киеве — 0:1. Автором единственного гола на 83-й минуте стал Герреро.
Эта победа позволила луганской команде закрепиться на третьей позиции в таблице и увеличить отрыв от четвертого Динамо на четыре очка.
Днепр-1 благодаря голу Пихалёнка на 10-й минуте одолел в гостях Верес и вышел на первое место, опередив Шахтер, который свой матч 18 тура против Руха сыграет 19 марта.
Результаты 18 тура УПЛ:
Динамо — Заря 0:1
Гол: Герреро, 83
Верес — Днепр-1 0:1
Гол: Пихалёнок, 10
Львов — Кривбасс 2:2
Голы: Богунов, 74, Беляев, 87 — Капич, 20 (с пенальти), 79
Ворскла — Металлист 1925 0:0
Металлист — Александрия 0:0
Турнирная таблица
На прошлой неделе Днепр-1 потерял лидерство в чемпионате после домашнего поражения от Динамо — 0:1.