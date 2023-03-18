Украинская Премьер-лига. Динамо еще раз проиграло Заре в Киеве, Днепр-1 вернулся на первое место — видео

18 марта, 17:27
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Заря оторвалась от Динамо (Фото:ФК Динамо)

Заря оторвалась от Динамо (Фото:ФК Динамо)

В украинской Премьер-лиге (УПЛ) прошли матчи 18-го тура.

Динамо во второй раз за текущий сезон УПЛ потерпело поражение от Зари, и снова в Киеве — 0:1. Автором единственного гола на 83-й минуте стал Герреро.

Эта победа позволила луганской команде закрепиться на третьей позиции в таблице и увеличить отрыв от четвертого Динамо на четыре очка.

Видео дня

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Днепр-1 благодаря голу Пихалёнка на 10-й минуте одолел в гостях Верес и вышел на первое место, опередив Шахтер, который свой матч 18 тура против Руха сыграет 19 марта.

Результаты 18 тура УПЛ:

Динамо — Заря 0:1
Гол: Герреро, 83

https://www.youtube.com/watch?v=8eU4OIvH_kA

Верес — Днепр-1 0:1
Гол: Пихалёнок, 10

https://www.youtube.com/watch?v=ULiUXyCqBPo

Львов — Кривбасс 2:2
Голы: Богунов, 74, Беляев, 87 — Капич, 20 (с пенальти), 79

https://www.youtube.com/watch?v=8wJ6HPtMyAg

Ворскла — Металлист 1925 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=yD8sudIntx0

Металлист — Александрия 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=z6qa4-83_pM

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

На прошлой неделе Днепр-1 потерял лидерство в чемпионате после домашнего поражения от Динамо — 0:1.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол Заря (Луганск) Премьер-лига Украины Металлист (Харьков) ФК Заря ФК Динамо (Киев) ФК Александрия ФК Ворскла ФК Кривбасс ФК Верес ФК Львов СК Днепр-1

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