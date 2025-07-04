Ливерпуль навечно закрепил 20-й номер за Жотой

Английский Ливерпуль объявил, что навечно закрепляет 20-й игровой номер за футболистом Диогу Жотой, который 3 июля вместе с братом погиб в автокатастрофе .

Этот номер будет выведен из обращения в Ливерпуле, сообщает официальный сайт клуба.

«20-й номер будет по праву увековечен за его вклад в победу Ливерпуля в сезоне АПЛ-2024/25, которая стала 20-й в истории клуба. Мы никогда не забудем его фирменный финт и решающий гол перед трибуной Коп в мерсисайдском дерби. Это был его последний гол в футболке клуба», — говорится в заявлении.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.

Также трагическую смерть Жоты прокомментировал звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.

Кроме этого, соболезнования в связи с гибелью футболиста выразил легендарный теннисист Рафаэль Надаль.

Не остался в стороне от трагедии и принц Уильям, который является футбольным фанатом.

На трагедию также отреагировал и легенда футбола Лионель Месси.