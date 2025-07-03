«Потеря для всего современного футбола». Динамо выразило соболезнования в связи с трагической гибелью игрока Ливерпуля

3 июля, 18:05
Диогу Жота (Фото: REUTERS/Phil Noble)

Киевское Динамо отреагировало на гибель нападающего Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты и его брата в ДТП.

Пресс-служба Динамо опубликовала пост в официальном аккаунте клуба в Instagram, поддержав семью и близких футболиста.

«ФК Динамо Киев с чувством глубокой печали и скорби встретил новость о гибели в автокатастрофе нападающего Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты.

Это огромная трагедия и потеря для всего современного футбола. Выражаем глубокие и искренние соболезнования семье футболиста, близким и всем, кто его знал. Пусть светлая память о нем живет в сердцах каждого, кто его ценил, уважал и восхищался его игрой", — говорится в заявлении клуба.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.

Также трагическую смерть Жоты прокомментировал звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.

Кроме этого соболезнования в связи с гибелью футболиста выразил легендарный теннисист Рафаэль Надаль.

Не остался в стороне от трагедии и принц Уильям, который является футбольным фанатом.

