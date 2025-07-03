«Покойся с миром». Месси трогательно попрощался с футболистом Ливерпуля, который погиб в автокатастрофе
Лионель Месси (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси отреагировал на гибель звездного португальского футболиста Ливерпуля Диогу Жоты и его брата в автокатастрофе.
Месси выразил соболезнования в Instagram.
Аргентинский футболист опубликовал в «сториз» фотографию Жоты с подписью «QEPD» — на испанском это аббревиатура фразы «Que en paz descanse», что в переводе означает «Покойся с миром».
Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.
Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.
Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.
Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.
Также трагическую смерть Жоты прокомментировал звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.
Кроме этого соболезнования в связи с гибелью футболиста выразил легендарный теннисист Рафаэль Надаль.
Не остался в стороне от трагедии и принц Уильям, который является футбольным фанатом.