«Покойся с миром». Месси трогательно попрощался с футболистом Ливерпуля, который погиб в автокатастрофе

3 июля, 22:29
Лионель Месси (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси отреагировал на гибель звездного португальского футболиста Ливерпуля Диогу Жоты и его брата в автокатастрофе.

Месси выразил соболезнования в Instagram.

Аргентинский футболист опубликовал в «сториз» фотографию Жоты с подписью «QEPD» — на испанском это аббревиатура фразы «Que en paz descanse», что в переводе означает «Покойся с миром».

Лионель Месси/Instagram
Фото: Лионель Месси/Instagram

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.

Также трагическую смерть Жоты прокомментировал звезда Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс.

Кроме этого соболезнования в связи с гибелью футболиста выразил легендарный теннисист Рафаэль Надаль.

Не остался в стороне от трагедии и принц Уильям, который является футбольным фанатом.

