Ливерпуль изменил план подготовки к новому сезону из-за гибели Жоты
Жота погиб 3 июля (Фото: REUTERS/Molly Darlington)
Предсезонные сборы английского Ливерпуля начнутся позже, чем планировалось, из-за трагической гибели в ДТП игрока команды Диогу Жоты.
В знак скорби клуб сместил даты выхода из отпуска, сообщает Liverpool Echo.
Сначала мерсисайдцы должны были собраться на тренировочной базе в пятницу, 4 июля, а остальные игроки — присоединиться 7 июля. Однако после новости о смерти Жоты клуб принял решение перенести старт подготовки.
Ожидается, что Ливерпуль выйдет из отпуска во вторник, 8 июля.
Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля.
Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.
Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.
5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.