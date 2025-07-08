Ливерпуль изменил план подготовки к новому сезону из-за гибели Жоты

Предсезонные сборы английского Ливерпуля начнутся позже, чем планировалось, из-за трагической гибели в ДТП игрока команды Диогу Жоты.

В знак скорби клуб сместил даты выхода из отпуска, сообщает Liverpool Echo.

Сначала мерсисайдцы должны были собраться на тренировочной базе в пятницу, 4 июля, а остальные игроки — присоединиться 7 июля. Однако после новости о смерти Жоты клуб принял решение перенести старт подготовки.

Ожидается, что Ливерпуль выйдет из отпуска во вторник, 8 июля.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.