«Ты никогда не будешь один». Леброн Джеймс трогательно отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля

Звездный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс эмоционально прокомментировал смерть игрока Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты , который вместе с братом погиб в автокатастрофе.

Джеймс опубликовал в соцсети X трогательное сообщение.

«Мои молитвы — его близким в это непростое время. Пусть вас всех оберегают.

Ты никогда не будешь один, Жота", — написал Джеймс.

Следует отметить, что Леброн является одним из акционеров Ливерпуля.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.