«Ты никогда не будешь один». Леброн Джеймс трогательно отреагировал на трагическую гибель звезды Ливерпуля
Леброн Джеймс (Фото: Gary A. Vasquez-Imagn Images)
Звездный баскетболист Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс эмоционально прокомментировал смерть игрока Ливерпуля и сборной Португалии Диогу Жоты, который вместе с братом погиб в автокатастрофе.
Джеймс опубликовал в соцсети X трогательное сообщение.
«Мои молитвы — его близким в это непростое время. Пусть вас всех оберегают.
Ты никогда не будешь один, Жота", — написал Джеймс.
Следует отметить, что Леброн является одним из акционеров Ливерпуля.
Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе утром 3 июля.
Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.
Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.
Ранее на гибель Жоты отреагировал Криштиану Роналду.