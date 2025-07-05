ПСЖ переиграл Баварию и пробился в полуфинал клубного чемпионата мира-2025 .

Вингер французской команды Усман Дембеле помог своей команде пройти в следующий этап турнира, забив в компенсированное время ко второму тайму.

После своего гола Дембеле повторил празднование Диогу Жоты из Ливерпуля, который погиб в ДТП вместе со своим братом Андре Силвой.

Реклама

Dembélé’s tribute to Diogo Jota 🎮❤️ pic.twitter.com/MWyGJq5enC — 433 (@433) July 5, 2025

В ½ финала клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с победителем пары Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд.

Читайте также: Ливерпуль выплатит семье погибшего Диогу Жоты всю его зарплату по контракту

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Напомним, что в Португалии прошли похороны Диогу Жоты и его брата.