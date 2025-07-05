Дембеле повторил празднование погибшего футболиста Ливерпуля после гола на клубном ЧМ — видео

5 июля, 22:54
Усман Дембеле почтил память Диогу Жоты (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

ПСЖ переиграл Баварию и пробился в полуфинал клубного чемпионата мира-2025.

Вингер французской команды Усман Дембеле помог своей команде пройти в следующий этап турнира, забив в компенсированное время ко второму тайму.

После своего гола Дембеле повторил празднование Диогу Жоты из Ливерпуля, который погиб в ДТП вместе со своим братом Андре Силвой.

В ½ финала клубного чемпионата мира ПСЖ сыграет с победителем пары Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе в Испании 3 июля. Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором они находились, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины и загорелся.

Напомним, что в Португалии прошли похороны Диогу Жоты и его брата.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Бавария (Мюнхен) клубный чемпионат мира ФК Ливерпуль Сборная Португалии

Поделиться:

