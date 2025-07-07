«Не спрашивал о войне». Срна раскрыл детали переговоров с новым тренером Шахтера Тураном
Арда Туран перешел в Шахтер из Эюпспора (Фото: ФК Шахтер)
Спортивный директор Шахтера Дарио Срна рассказал о решении пригласить турецкого специалиста Арду Турана на должность главного тренера команды.
По словам Срны, Туран сразу согласился на предложение и не спрашивал о войне в Украине, а говорил только о футболе и команде.
«Мы — клуб, который не боится принимать подобные решения. Арда — голодный к победам, молодой, амбициозный. Он победитель, как я и вся наша команда.
Он вывел Эюпспор в высший дивизион Турции, и в их дебютном сезоне в Суперлиге команда финишировала шестой — всего в одном очке от зоны еврокубков.
Убедить его было несложно. Он не спрашивал ни о войне, ни о контракте. Мы говорили только о футболе, игроках и команде.
Достаточно было одного звонка. Он сказал: «Я готов. Это мой шанс, и я хочу им воспользоваться. Я не волнуюсь: я хочу быть тренером на самом высоком уровне, и Шахтер — это огромный шаг для меня», — цитирует Срну Marca.
Туран заменил Марино Пушича на посту главного тренера Шахтера. Босниец был уволен по окончании сезона. Команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ и выиграла Кубок Украины.
Напомним, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин объяснил решение уволить Пушича.