«Не спрашивал о войне». Срна раскрыл детали переговоров с новым тренером Шахтера Тураном

По словам Срны, Туран сразу согласился на предложение и не спрашивал о войне в Украине, а говорил только о футболе и команде.

«Мы — клуб, который не боится принимать подобные решения. Арда — голодный к победам, молодой, амбициозный. Он победитель, как я и вся наша команда.

Он вывел Эюпспор в высший дивизион Турции, и в их дебютном сезоне в Суперлиге команда финишировала шестой — всего в одном очке от зоны еврокубков.

Убедить его было несложно. Он не спрашивал ни о войне, ни о контракте. Мы говорили только о футболе, игроках и команде.

Достаточно было одного звонка. Он сказал: «Я готов. Это мой шанс, и я хочу им воспользоваться. Я не волнуюсь: я хочу быть тренером на самом высоком уровне, и Шахтер — это огромный шаг для меня», — цитирует Срну Marca.

Туран заменил Марино Пушича на посту главного тренера Шахтера. Босниец был уволен по окончании сезона. Команда заняла третье место в турнирной таблице УПЛ и выиграла Кубок Украины.

Напомним, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин объяснил решение уволить Пушича.