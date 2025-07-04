«Абсолютно не поддерживаю это». Срна сравнил клубный ЧМ-2025 с чемпионатом Украины

Спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна признался, что ему не нравится клубный чемпионат мира, который проходит в США.

Хорват отметил довольно низкую посещаемость матчей КЧМ-2025, а также частые остановки игр из-за неблагоприятной погоды. Интересно, что он сравнил турнир с украинской Премьер-лигой, которая проводится на фоне полномасштабного вторжения России.

«Знаешь, на что похож этот чемпионат мира? На украинский чемпионат! Пустые трибуны и перерывы на несколько часов. То же самое и в Украине, только у нас перерывы из-за ракет и дронов, а у них — из-за плохой погоды.

Я абсолютно не поддерживаю ни ФИФА, ни [клубный] чемпионат мира", — цитирует Срну Sportske novosti.

Напомним, сегодня на клубном ЧМ-2025 стартует четвертьфинальная стадия. В первом матче встретятся Флуминенсе и Аль-Хиляль.

Мы писали, что Боруссия Дортмунд стала последним участником четвертьфинала клубного чемпионата мира после победы над командой Серхио Рамоса.