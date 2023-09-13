Черный день украинского футбола. Как Динамо с позором выгнали из Лиги чемпионов 13 сентября, 11:30 Матч с Панатинаикосом был аннулирован (Фото:footclub.com.ua)

28 лет назад в Лиге чемпионов случился один из самых громких скандалов в истории турнира. В нем было замешано киевское Динамо.



13 сентября 1995 года Динамо сыграло свой первый матч на групповом этапе Лиги чемпионов. В Киеве команда с молодыми Шевченко и Ребровым справилась с греческим Панатинаикосом — 1:0.

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А потом главный арбитр матча испанец Антонио Лопес Ньето сообщил в УЕФА о том, что официальные представители Динамо давали ему взятку накануне игры. В рапорте судья написал, мол украинская делегация предложила ему и помощникам норковые шубы и 30 тысяч долларов…

В каждом конфликте есть две версии. Зачастую абсолютно противоречащие друг другу. Вспомним, что говорили по этому поводу участники событий.

Версия Ньето

Испанский арбитр рассказал, что ему и ассистентам в гостиницу принесли норковые шубы. А потом пригласили на традиционный ужин. Ньето с помощниками, якобы, отвезли на виллу за город, где были девушки в откровенных нарядах. Там же арбитру передали записку: «Антонио, победа Динамо. 30 000 долларов для вас».

Версия Динамо

Представители клуба уверяли, что судейская бригада решила купить в столице меховые изделия. Они поехали в магазин выбрали себе шубы и шапки. Главный судья взял две шубы, остальные — по меховой шапке на общую сумму 30 тысяч долларов. Покупки им отвезли в гостиницу. Но когда испанцы узнали стоимость товара, то отказались платить и придумали историю о том, что шубы — это взятка от Динамо.

Вердикт УЕФА

Выслушав обе стороны, контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение исключить Динамо из Лиги чемпионов и дисквалифицировать клуб еще на два года. Генеральный менеджер Динамо Игорь Суркис и генеральный секретарь клуба Василий Бабийчук были пожизненно отсранены от футбола.

Помог Кравчук

Спасать престиж клуба взялся первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший специально созданный Попечительский совет ФК Динамо (Киев). Он напрямую обращался к главе УЕФА Леннарту Йоханссону.

С помощью юристов и былых связей Кравчуку и команде удалось смягчить санкции. Весной 1996 года УЕФА снял дисквалификацию с Динамо, а также помиловал Игоря Суркиса и Василия Бабийчука. В постановлении по делу УЕФА указал, что «не желает препятствовать развитию футбола в Украине».